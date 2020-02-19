HDP 4. Olağan Kongreye gidiyor - Son Dakika
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HDP 4. Olağan Kongreye gidiyor

7 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4. Olağan Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

HDP 4. Olağan Kongreye gidiyor, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4. Olağan Kongresi, 23 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Geleceğe yürüyoruz" temasıyla yapılacak kongrede, partinin gelecek süreçteki yeni yol haritası oluşturulacak.

Partiyi 2023'te yapılması planlanan seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kongrede, eş başkanlık yarışında Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin tekrar aday olması bekleniyor.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dillerimizle, renklerimizle bir aradayız, binbir çiçekli bahçe gibiyiz. Hep birlikte 23 Şubat'ta Ankara'da dillerin, inançların, kimliklerin ortak çatısı olan partimizin 4'üncü Büyük Kongresinde buluşuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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