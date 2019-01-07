Hdp 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı
1 saat önce
HDP, 31 mart yerel seçimler öncesi 7 parti ve dernekle ittifak yaptı.
HDP
, 31 mart yerel seçimler öncesi 7 parti ve dernekle ittifak yaptı. Partinin eş genel başkanı Pervin Buldan
, son ana kadar ittifak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli
, ittifakın yapıldığı parti ve derneklerin temsilcileri ile partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Buldan, "İttifakımız Türkiye
ve dünya kamuoyuna duyuruyor, imzası bulunan parti ve hareketlerimiz yerel seçimlerde Kürdistani seçim ittifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder. Son ana kadar diğer partilerimizle de ittifak arayış ve çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi
İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak