Hdp Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan Tutuklandı

HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce il genelinde operasyonda düzenlendi. HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişi gözaltına alındı. Emniyette 60 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i Ağrı Adliyesine sevk edilirken, savcılık sorgularının ardından 4 kişi salıverildi. 37 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemece, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.



Öte yandan İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları devam eden 19 kişinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - AĞRI

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