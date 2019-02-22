Hdp Ağrı Belediye Eş Başkan Adayına Tahliye
1 saat önce
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP'nin Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP
'nin Ağrı
Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Halkların Demokratik Partisi
'nin (HDP) Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan tahliye edildi.
Karaaslan, 15 Şubat tarihinde, 2014 yılında yapılan basın açıklamaları nedeniyle "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Patnos
Cezaevine gönderilen Karaaslan, avukatları tarafından yapılan itirazın ardından akşam saatlerinde tahliye edildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:19 Kaynak: İHA
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