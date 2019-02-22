Hdp Ağrı Belediye Eş Başkan Adayına Tahliye

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HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu

Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor