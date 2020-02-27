HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir Açıklaması - Son Dakika

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ağrı'daki hastanelerin olası bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeterli sağlık hizmeti sunamayacağını iddia etti.

Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının koronavirüse yönelik yeterli tedbir almadığını ileri sürdü.

Virüsün Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkede görüldüğünü, özellikle İran'a sınırı olan illerden Ağrı'yı tehdit ettiğini söyleyen Taşdemir, Doğubeyazıt'taki vatandaşların tedirginlik yaşadığını ifade etti. Taşdemir, sağlık hizmetleri konusunda önemli yetersizlikler bulunan ilde, virüs vakaları görülmesi halinde hastanelerin gereken müdahaleleri yapamayacağını iddia etti.

HDP Ağrı Milletvekili Koç, Ankara'da bile koronavirüsden korunmak için maske bulunamadığını, salgının Ağrı'da görülmesi halinde bölge insanının maske bulmasının imkansız olduğunu savundu.

Ağrı'da olası bir salgında yeterli sağlık hizmeti sunulamayacağını öne süren Koç, bölgedeki vatandaşları virüse karşı tedbir almaya çağırdı.