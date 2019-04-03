Son Dakika Haberleri: Hdp, Akdeniz İlçesindeki Seçimin İptalini İstedi

Hdp, Akdeniz İlçesindeki Seçimin İptalini İstedi

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin, CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Hdp, Akdeniz İlçesindeki Seçimin İptalini İstedi, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin, CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunuldu. HDP, seçimin iptaline gerekçe olarak CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girilmesini gerekçe gösterdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:35 Kaynak: İHA

Politika
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