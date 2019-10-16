HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Açıklaması

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Bir grup güç sahibi erkek ve gazeteci tarafından nafakayla ilgili tamamen yapay bir gündem yaratıldı." dedi.

Kerestecioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis çalışmalarına dahil oldukları günden beri kadınların gündemlerini kürsüye taşımaya gayret ettiklerini belirterek, "Her gün erkeklerin kadınları öldürdüğü bir ülkede kadınlara karşı da adeta bir savaş yürütülüyor." dedi.

Barışın yolunun, muktedirleri, silahları susturmaya ve demokratik müzakere kanallarını açmaya zorlamaktan geçtiğini kaydeden Kerestecioğlu, "Bunu da ancak barıştan yana olan kadınlar başarabilirler. Artık hiçbir müzakerenin, barış hareketinin kadınsız olamayacağı dünya gerçekliğinde de açıktır. Tersi bir halin hiçbir başarı şansı yoktur." ifadesini kullandı.

İkinci yargı paketinde nafaka düzenlemesine ilişkin bir değişikliğin yer alacağına yönelik açıklamaları anımsatan Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Bir grup güç sahibi erkek ve gazeteci tarafından nafakayla ilgili tamamen yapay bir gündem yaratıldı. Ben, onca yıl avukatlık yaptım ve kadınların yoksulluğunu birebir yaşayarak biliyorum. Kadınların istihdamı, eşitsizliği, eğitimde eşit olarak yer almasına karşı hiçbir çözüm geliştirmeden ve insanca işlerde çalışmasını temin etmeden yoksulluk nafakasına kısıtlama getirmek konuşulamaz. Kadınların birçoğu zaten şiddete maruz kalsa da ekonomik nedenlerle boşanmayı tercih etmiyor. Buna çok kez tanık oldum."

Nafakaya ilişkin süreci anlatan Kerestecioğlu, "Süresiz nafaka diye bir şey yok. İktidarın kadınların nafakasıyla uğraşmak yerine kadın-erkek eşitsizliğinin somut bir sonucu olan ekonomik yoksullukla mücadele etmesi gerekiyor." dedi.

Mecliste bir yıldır İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması amacıyla kurulan komisyonda kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi üzerine çalıştıklarını belirten Kerestecioğlu, komisyonda alanında uzman kişilerin dinlendiğini ve uzmanların hepsinin nafaka düzenlemesinde değişikliğe gidilmemesini istediğini söyledi. Kerestecioğlu, komisyonun yakında çalışmalarını tamamlayarak raporunu yayımlayacağını kaydetti.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun istismarcısıyla evlenmesi durumunda ceza ertelemesi maddesinin de ikinci yargı paketi ile yeniden Meclise geleceğinin konuşulduğunu ileri süren Kerestecioğlu, bu konunun defalarca gündeme geldiğini ve kamuoyu tepkisi ile yasalaşmadan geri çekildiğini hatırlattı. Kerestecioğlu, "Böyle bir af suçun üzerini örter. Hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür evliliklerle çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratır. Bu kanun teklifinin yasalaşmasına kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz." dedi.

Bir basın mensubunun, "ABD heyeti yaptırımlarla ilgili Türkiye'ye geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Kerestecioğlu, "Bizim gül gibi dikenli, bağımlı bir ekonomimiz var. Bugün çeşitli pazarlıklar, arkada konuşmalar söz konusu olacaktır ama halkımız bilmelidir ki her türlü savaş, işgal, pazarlık aslında kendi ceplerine vuracaktır ve kendilerini daha fazla yoksullaştıracaktır." yanıtını verdi.