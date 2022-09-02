Filiz Kerestecioğlu, Cihanbeyli'nin Gölyazı Mahallesi'nde 2 Aydır Süren Su Kesintisini Meclis Gündemine Taşıdı

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Gölyazı mahallesinde yaklaşık iki aydır süren su kesintisini Meclis gündemine taşıdı. Kerestecioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Üç bine yakın nüfusu olduğu bilinen Gölyazı Mahallesi'nde süregelen su kesintisi hakkında Bakanlığınız bilgi sahibi midir? Başta Gölyazı olmak üzere bölgede yaşanan su sıkıntılarının çözümüne yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'yla koordineli bir planlamanız var mıdır? Var ise bu planlamalar nelerdir? Aşırı kuraklık konusu göz önünde bulundurularak şimdiye kadar Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmış, orta ve uzun vadede ne yapılması planlanmıştır" diye sordu.

Filiz Kerestecioğlu, Cihanbeyli'nin Gölyazı Mahallesi'nde yaşanan su sorunu hakkında, Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kerestecioğlu, önergesinde şunları kaydetti:

"SU SORUNUNA İDARE TARAFINDAN HENÜZ KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNUP HAYATA GEÇİRİLMEMİŞTİR"

"İçmeye elverişli suya sahip olmayan Tuzgölü havzasında yer alan Gölyazı, belde belediyesi iken 50 kilometrelik mesafede bulunan Pınarbaşı ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptırdığı 2-3 kuyu üzerinden taşıma su ile kısa ve orta vadede su sorununu çözmeye çalışmış, fakat bu kuyular zamanla kurumuştur. 06/12/2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile birlikte mahalle statüsüne geçirilen Gölyazı Mahallesi'nde halkın yaşadığı bu su sorununa idare tarafından henüz kalıcı bir çözüm bulunup hayata geçirilmemiştir.

"YAKLAŞIK 2 AYDIR KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDEN BİR SU KESİNTİSİ SORUNU YAŞANMAKTADIR"

Gölyazı Mahallesi'nde yıllardır var olan su sorunundaki çözümsüzlüğe ek olarak, yaklaşık iki aydır kesintisiz olarak devam eden bir su kesintisi sorunu yaşanmaktadır. Mahalle halkı, bu sorunun giderilmesi yönünde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cihanbeyli Belediyesi'ne başvuru yapmalarına rağmen kendilerine herhangi bir açıklamanın dahi yapılmadığını belirtmektedir. Ayrıca bu sorun karşısında şimdiye kadar üretilen tek çözümün, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından tankerler aracılığıyla günde bir kere verilen su olduğu, taşıma suyun temiz suya erişme haklarını karşılamadığı, artık hastalıkların baş göstermeye başladığı, hayvanların da ekinlerin de bu susuzluktan zarar gördüğü mahalle halkının tarafımıza ilettiği bilgiler arasındadır.

Son olarak, Sağlık Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tuzla işletmesinin temiz suyu tuz yıkamak için kullandığı, Gölyazı'ya gelen su hattının KOSKİ tarafından Cihanbeyli ile birleşik hat yapıldığı ve ancak Cihanbeyli ilçe merkezinde su artarsa Gölyazı'ya su verildiği, bilinen sorunlar arasındadır."

Kerestecioğlu, konuyla ilgili Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"3 BİNE YAKIN NÜFUSU OLDUĞU BİLİNEN GÖLYAZI MAHALLESİ'NDE SÜREGELEN SU KESİNTİSİ HAKKINDA BAKANLIĞINIZ BİLGİ SAHİBİ MİDİR"

"Üç bine yakın nüfusu olduğu bilinen Gölyazı Mahallesi'nde süregelen su kesintisi hakkında Bakanlığınız bilgi sahibi midir? Eğer bilgi sahibiyse bu sorun hakkında Bakanlığınız tarafından şimdiye kadar hangi incelemelerde bulunulmuştur? Gölyazı Mahallesi'nde son 10 yılda yaşanan su sorununun giderilmesi hakkında Bakanlığınız tarafından hangi çözüm yolları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur? Başta Gölyazı olmak üzere bölgede yaşanan su sıkıntılarının çözümüne yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'yla koordineli bir planlamanız var mıdır? Var ise bu planlamalar nelerdir? Temiz suyu tuz yıkamak için kullanan tuzla işletmesi hakkında şimdiye kadar herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Eğer uygulanmışsa bu yaptırımlar nelerdir? Gölyazı'ya gelen su hattı hangi amaçlarla Cihanbeyli ilçesi ile birleşik hat yapılmıştır? Birleşik hat yapılmasından doğan sorunların giderilmesi hakkında üretilen çözümler nelerdir? Konya Ovası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'küresel ısınmaya çok hassas olarak' tanımlanmıştır. Aşırı kuraklık konusu göz önünde bulundurularak şimdiye kadar Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmış, orta ve uzun vadede ne yapılması planlanmıştır?"