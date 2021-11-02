HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanına terör gözaltısı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 'ün danışmanı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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