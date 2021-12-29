HDP Bahçelievler binasına silahlı saldırı düzenleyen failin kimliği belli oldu - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı ve bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin Muhammed Eren Sütçü olduğu öğrenildi.

Parti üyesi olacağını söyleyerek ilçe binasına gelen saldırgan, Ramazan Dişarı ile Aziz Şimşek'e saldırmıştı. İki tabanca ve bir ekmek bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiren saldırganın silahını sıkmasına rağmen ateşlenmemesi katliamın önüne geçti.

Bu arada orada bulunan sandalye ile saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Dişarı ve Şimşek, saldırganın saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra kaçan saldırgan parti binasının önünde bulunan bir ekmek fırınına girdi. Rizeli olduğu öğrenilen saldırgan daha sonra Terörle Mücadele polisi tarafından olay yerinden alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırganın ifadesi henüz alınmazken isminin Muhammed Eren Sütçü olduğu belirlendi.