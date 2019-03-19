Son Dakika Haberleri: Hdp Balıkesir Belediye Başkan Adayına Gözaltı

Hdp Balıkesir Belediye Başkan Adayına Gözaltı

42 dakika önce

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.

Hdp Balıkesir Belediye Başkan Adayına Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan  HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30'da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit'te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel
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