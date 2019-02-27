Son Dakika Haberleri: Hdp, Batman Belediye Başkan Adayını Değiştirdi

Hdp, Batman Belediye Başkan Adayını Değiştirdi

1 saat önce

HDP, Batman'da hakkında hapis cezaları bulunması nedeniyle belediye başkan adaylığı seçim kurulunca reddedilen Sabri Özdemir'in yerine göz doktoru Mehmet Demir'i aday gösterdi.

Hdp, Batman Belediye Başkan Adayını Değiştirdi, System.String[]
HDP, Batman'da hakkında hapis cezaları bulunması nedeniyle belediye başkan adaylığı seçim kurulunca reddedilen Sabri Özdemir'in yerine göz doktoru Mehmet Demir'i aday gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı olarak başvurusu yapılan Sabri Özdemir'in adaylığı, hakkındaki hapis cezaları nedeniyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca kabul edilmedi. HDP de Özdemir'in yerine Diyarbakır'da göz doktoru olarak görev yapan Mehmet Demir'i Batman Belediye Başkan adayı olarak Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bildirdi.

Sabri Özdemir, hakkında terör soruşturması açılması üzerine 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. 15 Ağustos 2015 tarihinde Bağlar Mahallesi'nde sözde 'öz yönetim' ilanı için düzenlenen basın açıklamasına destek veren Özdemir hakkında 53 sanık ile birlikte açılan dava ise halen Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davada Özdemir'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: DHA

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