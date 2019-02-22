Son Dakika Haberleri: Hdp Batman Belediye Başkan Adayının Başvurusu Reddedildi

Hdp Batman Belediye Başkan Adayının Başvurusu Reddedildi

58 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir'in belediye başkan adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Hdp Batman Belediye Başkan Adayının Başvurusu Reddedildi, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir'in belediye başkan adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için seçime girecek siyasi partilerin geçici belediye başkan adayları listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etmesinin ardından adaylar hakkında yapılan incelemeler kapsamında HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir'in adaylığı hakkında yürütülen iki dava kapsamında iptal edildi. Hakkında biri 5 ay diğeri 11 ay olan iki ertelenmiş cezası olduğu öğrenilen Sabri Özdemir sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Avukatı Ferhat Özdemir aracılığıyla sosyal medya hesaplarından adaylık başvurusunun iptal edilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Seçim Kurulu, Müvekkil Sabri Özdemir'in adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenmiş (tecilli) hapis cezalarını gerekçe göstererek adaylık başvurusunu reddetmiştir. Kimlerin Belediye Başkanlığına aday olamayacağı hususu 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkında Kanun'un 'Seçilme Yeterliliği' başlıklı 9. maddesinin yaptığı atıfla; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde açıkça belirtilmiştir. 11. Maddenin (e) fıkrasına göre "Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya suresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar" milletvekili seçilemezler. Bu madde kıyasen Belediye Başkanlığı için de uygulanır. Daha önce belirtildiği üzere Müvekkil hakkında verilmiş olan ve ertelenen hapis cezalarının ikisi de 1 yılın altındaki cezalardır. Kaldı ki mahkemenin gerekçeli kararında; hükmedilen hapis cezalarının 1 yılın altında ve ertelenmiş olması nedeniyle TCK madde 53 kapsamındaki hak yoksunluklarına hükmedilmesine yer olmadığı özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenle gerekçe olarak gösterilen mahkeme kararının Müvekkilin, seçilme yeterliliğini elinden almadığı aşikardır. Bunun tersi düşünceler hukuk düzeniyle bağdaşmaz. Söz konusu karara ilişkin en kısa zamanda gerekli itirazları yaparak bu haksız ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını talep edeceğiz." denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu HDP Patnos Adaylarını Tanıttı

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Batman Belediye Başkan Adayının Başvurusu Reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]