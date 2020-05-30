HDP Batman İl Başkanına terör gözaltısı (2) - Son Dakika

VALİLİK: OPERASYON İHBAR ÜZERİNE YAPILDI

Batman Valiliği, HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen operasyonun ihbar üzerine gerçekleştirildiği bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."