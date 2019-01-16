Son Dakika Haberleri: Hdp Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması

Hdp Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması

31 dakika önce

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine ilişkin, "Artık gözümüzü kapatmaktan, duymuyor numarası yapmaktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir.

Hdp Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması, System.String[]
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine ilişkin, "Artık gözümüzü kapatmaktan, duymuyor numarası yapmaktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Aksi takdirde Leyla Güven'in başına gelebilecek herhangi bir şeyden tepki vermeyen başta iktidar, parlamento ve bütün toplum olarak sorumlu olacağız." dedi.

Başaran, HDP'li milletvekilleriyle birlikte "Leyla Güven haklıdır/Tecrit kalkmalıdır" yazılı dövizle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde tecrit uygulandığını ileri süren Başaran, Leyla Güven'in de bu duruma tepki olarak açlık grevi başlattığını anımsattı.

Güven'in açlık grevinin 70'inci gününde olduğunu ve sağlığı açısından kritik aşamada bulunduğunu anlatan Başaran, "Bu parlamentonun bir üyesi Leyla Güven. Hakkari'nin iradesi. Elinde bedeninden başka bir argümanı olmadığı için açlık greviyle 70 gündür çok haklı ve meşru bir talebi duyurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Başaran, Leyla Güven'in açlık grevinde kritik bir evreye geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kritik evrede Leyla Güven'in yaşamıyla ilgili herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Leyla Güven haklı, meşru ve Türkiye toplumunun geleceğine katkı sunacak bir talebi dillendirmektedir. Artık gözümüzü kapatmaktan, duymuyor numarası yapmaktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Aksi takdirde Leyla Güven'in başına gelebilecek herhangi bir şeyden tepki vermeyen başta iktidar, parlamento ve bütün toplum olarak sorumlu olacağız. Tecrit bir sistem olarak Türkiye toplumunun üzerinde yürütülmektedir. Bir yönetme biçimi olarak bugün iktidar tarafından kabul edilmiş ve gün be gün hepimizin üzerinde derinleştirilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Politika
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