HDP Batman Milletvekili Başaran Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Batman Milletvekili Başaran Açıklaması - Son Dakika

HDP Batman Milletvekili Başaran Açıklaması

6 saat önce

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Cezaevlerinin bütününde kitap yasağı, normalleştirilen bir yasak haline geldi.

HDP Batman Milletvekili Başaran Açıklaması, System.String[]

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Cezaevlerinin bütününde kitap yasağı, normalleştirilen bir yasak haline geldi." dedi.

Başaran, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyerek, pek çok cezaevinde kötü muamelelerin bulunduğunu öne sürdü.


Düşüncesini ifade ettiği, hak, hukuk mücadelesi verdiği için 7 bine yakın kişinin cezaevinde bulunduğunu savunan Başaran, " Türkiye'de maalesef hukuk, adalet, iktidarın belirlediği sınırlara göre işletilip yürütülüyor. Siyaset yürüttüğü için eş genel başkanlarımız, belediye eş başkanlarımızın içinde olduğu binlerce insan cezaevlerinde rehin tutuluyor." diye konuştu.

Başaran, cezaevlerinde gazete ve kitap yasaklarının normalleştirilen bir yasak haline geldiğini ifade ederek, "Özgür basının cezaevlerine alımı yasaklanıyor. Tutsaklar kendi paralarını vermelerine rağmen cezaevlerine bu gazetelerin alınması engelleniyor." dedi.

Cezaevlerinde ayakta sayım konusunun bir rutin haline geldiğini öne süren Başaran, insanlık onuruna aykırı bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini söyledi. Başaran, cezaevlerindeki ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesini de istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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