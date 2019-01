Hdp Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki Açıklaması

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu." dedi.



Tiryaki, partisinden bir grup milletvekili ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 28 Aralık'ta bir karar aldığını ve bu karara göre, cezaevlerinde tutuklu olanlar ile taksirli suçlardan hükümlü olanların adres kayıtları eğer bulundukları cezaevi ile aynı yerde değilse oy kullanamayacağını söyledi.



Kararın on binlerce kişiyi etkileyeceğini savunan Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu. Kararın, doğrudan partimizi hedef aldığını düşünüyoruz. Cezaevlerinde son dönemde gerçekleştirilen bütün seçimlerde HDP olarak birinci parti olduk." ifadesini kullandı.



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise YSK'nın cezaevlerine ilişkin kararının açıkça "hukukun çiğnenmesi" olduğunu öne sürdü.



Daha önce aynı adreste oy kullanan, ikamet eden ya da yıllardır orada oy kullanan vatandaşların askıya çıkan seçmen listelerinde isimlerini göremediğini belirten Beştaş, "Sistematik bir seçmen profilinin dizaynı ile karşı karşıyayız. İktidar partisi AKP, seçimlerde oy alıp almamayı tartışmıyor, 'zaten ben kazanacağım' diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü 'seçmenleri ben tayin ediyorum' diyor." görüşünü savundu.



HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de seçim bölgelerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.



Öte yandan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, HDP Ankara İl Binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasında polis müdahalesine maruz kaldıklarını iddia etti. Kerestecioğlu ve Koç, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı

Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş