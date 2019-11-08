Son Dakika Haberleri: HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması
Son Dakika Politika HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması

6 saat önce

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bazı belediyelere yapılan kayyum görevlendirmelerine tepki göstererek, "Halkın iradesine el konuluyor.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması, System.String[]

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bazı belediyelere yapılan kayyum görevlendirmelerine tepki göstererek, "Halkın iradesine el konuluyor. Bunun bir an önce durdurulması lazımdır." dedi.

İpekyüz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Van'ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Meclis Üyesi Şehsade Kurt ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu'nun gözaltına alındığını anımsatarak, " Türkiye, önünü açması, rahatlaması gerekirken gözaltılar, kayyumlar ve şiddet atmosferi ile iç içe kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde "geçmiş dönemde atanan 95 kayyuma denetim yapıp yapmadıklarını" sorduklarını anlatan İpekyüz, "Sayıştay Başkanı, 'kayyumlar döneminde 31 belediyede usulsüzlük saptanmıştır. Bunlarla ilgili rapor sunulmuştur' yanıtını verdi. Meclis adına denetim yapan kurum, 31 belediyede bunu belgeliyor. Bunlar ayyuka çıkmış düzeyde ama hiçbir işlem yapılmamış." diye konuştu.

İpekyüz, Sayıştay raporlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Belediye başkanlarının sistematik olarak sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını savunan İpekyüz, "Halkın iradesine el konuluyor. Bunun bir an önce durdurulması lazımdır." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Necdet İpekyüz, Milletvekili, Batman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi
HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]