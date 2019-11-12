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HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması

7 saat önce

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesini sunduktan sonra beraberinde gelen heyet tarafından alkışlandığını ifade ederek, "Bu, nereden nereye geldiğimizin göstergesidir.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Açıklaması, System.String[]

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesini sunduktan sonra beraberinde gelen heyet tarafından alkışlandığını ifade ederek, "Bu, nereden nereye geldiğimizin göstergesidir." dedi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini anımsattı.

Komisyonda, Meclis tarihinde bir ilke tanık olduklarını anlatan İpekyüz, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri huzurunda bütçesini sunan Sağlık Bakanı, Meclis'in tarihinde olmayan bir şekilde beraberinde gelen heyet tarafından alkışlandı. Bu, nereden nereye geldiğimizin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın özel sektörde önemli başarılara imza attığını kaydeden İpekyüz, "Özelde kendi alanlarını genişleten, hastanelerini artıran, özeldeki deneyimlerini kamuda batıran bir bakan olarak tarihe geçecek." sözlerini sarf etti.

HDP'li İpekyüz, şehir hastanelerine yönelik sözleşmelerin içeriğinin hiç kimseyle paylaşılmadığını da öne sürdü.

Halkların Demokratik Partisi, Necdet İpekyüz, Milletvekili, Batman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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