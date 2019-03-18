Son Dakika Haberleri: Hdp Belediye Başkan Adayı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

Hdp Belediye Başkan Adayı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

12 dakika önce

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Hdp Belediye Başkan Adayı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı, System.String[]
Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 adrese Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U'nun da bulunduğu gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

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