Hdp: "Belinde Kırık Tespit Edilen Meral Danış Beştaş Bu Sabah Ameliyata Alınmıştır, Tedavisi Yoğun Bakımda Sürmektedir" - Son Dakika
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Hdp: "Belinde Kırık Tespit Edilen Meral Danış Beştaş Bu Sabah Ameliyata Alınmıştır, Tedavisi Yoğun Bakımda Sürmektedir"

14.04.2023 19:14
Hdp: "Belinde Kırık Tespit Edilen Meral Danış Beştaş Bu Sabah Ameliyata Alınmıştır, Tedavisi Yoğun Bakımda Sürmektedir"

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumuna ilişkin, "Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş'ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir" açıklamasını yaptı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumuna ilişkin, "Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş'ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir" açıklamasını yaptı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün akşam saatlerinde Yeşil Sol Parti'den aday olduğu Erzurum'da trafik kazası geçirdi. Danış Beştaş ve araçta yer alan iki kişi yaralandı. Danış Beştaş ve beraberindeki iki kişi ilk olarak Karayazı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Danış Beştaş'ın sağlık durumuna ilişkin HDP MYK, yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Danış Beştaş'ın Ankara'ya sevk edildiği, başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
HDP MYK'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere Erzurum'un Karayazı ilçesinde seçim çalışması yürüten Grup Başkanvekilimiz ve milletvekili adayımız Meral Danış Beştaş ile kendisine eşlik eden il yöneticilerimiz ve aracı kullanan arkadaşımız dün akşam geçirdikleri trafik kazasında yaralanmıştır. Önce Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Erzurum'a sevk edilen Beştaş, sabaha karşı Ankara İbni Sina Hastanesine sevk edilmiştir. Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş'ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir.
Kaza anından itibaren arayıp soran ve duyarlılık gösteren halkımıza, partililerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Beştaş'ın halkımızdan ve mücadelemizden aldığı güçle en kısa sürede sağlığına kavuşarak siyasi çalışmalarına döneceğine inancımız tamdır."

Kaynak: ANKA
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