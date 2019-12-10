Son Dakika Haberleri: Hdp binası önünde eylem yapan hatice ceylan, terör örgütü pkk'nın elinden kurtulan oğlu cafer'e...
Son Dakika Güncel Hdp binası önünde eylem yapan hatice ceylan, terör örgütü pkk'nın elinden kurtulan oğlu cafer'e... - Son Dakika

Hdp binası önünde eylem yapan hatice ceylan, terör örgütü pkk'nın elinden kurtulan oğlu cafer'e...

6 saat önce

HDP binası önünde eylem yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtulan oğlu Cafer'e kavuştu-1.

HDP binası önünde eylem yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtulan oğlu Cafer'e kavuştu-1

Hdp binası önünde eylem yapan hatice ceylan, terör örgütü pkk'nın elinden kurtulan oğlu cafer'e...

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:31 Kaynak: DHA
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