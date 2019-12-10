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Hdp binası önünde eylem yapan hatice ceylan, terör örgütü pkk'nın elinden kurtulan oğlu cafer'e...
6 saat önce
HDP binası önünde eylem yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtulan oğlu Cafer'e kavuştu-2 (tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:50 Kaynak: DHA
HDP binası önünde eylem yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtulan oğlu Cafer'e kavuştu-2 (tamamı)
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