HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

HDP'nin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

HDP'nin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı'ndaki HDP binası önünde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan polis merkezindeki ekipler, silahla havaya ateş açtığı belirlenen M.S.H'yi gözaltına aldı.

Daha önce mala zarar verme suçundan poliste kaydı bulunduğu belirtilen M.S.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçemizde HDP İl binasının da bulunduğu sokakta M.S.H adlı şüpheli şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştır. Şüpheli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı
ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI BBP lideri Destici, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı: Barış için oradaydık

Son Dakika Haberleri
22:56 Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
22:55 Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
22:53 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
22:52 Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
22:52 "Aratos'un" mezarının olduğu değerlendirilen arsa belediyeye bağışlandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:03:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]