Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma - Son Dakika

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Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma
6 saat önce
HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP binasına giren 1 kişi arasında tartışma.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP binasına giren 1 kişi arasında tartışma
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