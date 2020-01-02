Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma - Son Dakika

Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma

6 saat önce

HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP binasına giren 1 kişi arasında tartışma.

HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP binasına giren 1 kişi arasında tartışma

Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü
Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:46 Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika
18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi - Son Dakika
18:42 Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
18:40 Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti - Son Dakika
18:37 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:49:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hdp binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile hdp binasına giren 1 kişi arasında tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]