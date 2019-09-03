- HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 3'e yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 3'e yükseldi.

Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya'dan geçtiğimiz cuma gününden beri haber alamadı. Emniyete başvuran aile, çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Şahap ve Fevziye Çetinkaya çiftinin oturma eylemini gören ve çocuğu 4 yıl önce 10 yaşındayken kaçırılan Remziye Akkoyun da parti binası önüne gelerek aileye destek verip eyleme katıldı. 4 yıl önce çocuğunun dağa kaçırıldığını savunan Remziye Akkoyun, çocuğunun getirilene kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

"Ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz"

Ailelerin taleplerini görerek cesaretlenen Ayşegül Biçer de, 10 ay önce dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemine katıldı. Diğer aileleri görüp kendisinin de oturma eylemi başlatması ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı 3'e yükseldi.

Çocuğunun kaçırılması ile ilgili konuşan acılı anne Ayşegül Biçer, 17 kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında oğlunun evden çıktığını, iki gün sonra 19 kasımda akşam saatlerinde ise kendilerini aradığını söyledi. Anne Biçer, "Bizi aradığında YPG ile olduğu söylendi, oradakilerle konuştuk. Kesinlikle ben oğlumu onlara bırakmayacağım, mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Yaklaşık 10 ayı bitirdik 11. Aydayız, ne ses var ne de seda. Kendi evimizde oturamaz hale geldik. Yediğimiz yemekten tat alamaz hale geldik. Ben hastayım, oğlum bunu biliyordu, kanser hastasıyım, 3 yıldır mücadele ediyorum. Oğlumu niye benden aldılar tek bir oğlum vardı. Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı neden yüreğimizden koparıp götürüyorlar. Ben sonuna kadar burada oturacağım, kesinlikle kendi mücadelemin peşini bırakmayacağım. Varsa başka annelere sesleniyorum, gelin hep beraber oturup bu mücadeleyi devam ettirelim. ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz. Kesinlikle buradan kalkmayacağız, olum 17 yaşına girdi. HDP'lilerin instagram üzerindeki yetkililerinin yazışmaları var. Bu bir iddia değildir, kesin ve kes benim çocuğum HDP'liler ile gitmiştir. Mücadele ediyorum, durmak yok yola devam. Devlet ne tür biz zulüm etmiş ki bizim evlatlarımız dağa çıkıp devlete karşı mücadele ediyor. Kürt'üz kim bizim Kürtlüğümüze karışmış. En son 19 Kasım 2018'de görüşme yaptık, kayıtların hepsi mevcut. Oğlumu bırakmıyorum. Oğlum Suriye tarafında eğitim kamplarına kadar olduğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarla aklını başından aldılar, kandırdılar. HDP'lilere sesleniyorum ne Kürtlük davası, hiç kimse bana karışmamış, bugüne kadar devlet zulüm yapmamış bu neyin davasıdır dağa çıkıp savaşıyorlar. Çoluk çocuğumuzu bizden koparıyorlar. Neyin davasıdır bize söyleyin biz de sizin peşinizden koşalım. Mücadele ediyorum sonuna kadar bırakmıyorum. Rabbimin verdiği bir candır gelsin alsın" dedi.

HDP 'kepenk' kapattı

Öte yandan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler ile parti yöneticileri arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Bu gerginlikler sonrası HDP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticileri, parti binasındaki kepengi indirdi. Yaklaşık bir saat boyunca kepenk kapalı kalırken, yöneticiler daha sonra kepengi tekrar açtı.

Ailelerin parti binası önündeki eylemleri sürüyor.