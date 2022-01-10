HDP binasına saldıran şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de HDP ilçe binasına kurusıkı tabancayla girdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanarak serbest bırakılan şüpheli hakkında, soruşturma savcılığının itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

Yanında bulundurduğu 2 kurusıkı tabancayla HDP Bahçelievler ilçe binasına girerek ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği belirtilen, daha sonra gözaltına alınan şüpheli Muhammet Enes Sütçü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ev hapsine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan şüpheli hakkında, ev hapsinin kaldırılması ve tutuklamaya yönelik karar çıkarılması talebiyle itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlarından ev hapsi uygulanarak serbest bırakılan zanlı Sütçü'nün, tutuklanmasına yönelik karar aldı.