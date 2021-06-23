Üye Girişi
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı - Son Dakika

HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

23.06.2021 08:13

HDP İzmir il binasını basıp, 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in, polis ekiplerinin çalışması sonucu, herhangi bir örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Gencer'in bozkurt işaretli fotoğraflarının yayılması sonrası yaptığı açıklamasında, saldırganın bağlantısının tespit edilmesi ve fotoğrafların kimler tarafından servis edildiğinin belirlenmesi çağrısını yapmıştı.

İzmir'de 18 Haziran'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için, yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirip yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞ

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye getirilen Onur Gencer, 19 Haziran'da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Hava Şehitleri Kadifekale Cami'sindeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

SAVCILIKTA DA AYNI İFADEYİ VERDİ

Tutuklanan Gencer'in savcılıkta verdiği ifadede de olayı herhangi bir örgütün yönlendirmesiyle yapmadığını, kişisel olarak planladığını söylediği öğrenildi. Gencer'in ailesi ve akrabalarının ifadesine başvuran, hem HDP il binası çevresinde hem de Gencer'in gittiği diğer yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın önceden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da bilgisine başvurdu. Yapılan çalışma kapsamında, şu ana kadar Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısına rastlanmadı.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ

Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldı. Arama sonucu 1 av tüfeğiyle 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanmak için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARINA POLİS İNCELEMESİ

Polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerindeki son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

BAHÇELİ, SALDIRGANIN BAĞLANTILARININ TESPİT EDİLMESİ ÇAĞRISINI YAPMIŞTI

Öte yandan MHP lideri Bahçeli ise yaptığı açıklamada, "Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda olarak kullanılmıştır. Katilin bozkurt işareti fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı suçlamak üzere bina edilen cinayetin önü arkası, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor 10:22 İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi 09:34 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı 09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor
10:22 İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı
Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor         
10:23
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı         
09:46
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar         
09:08
Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı         
07:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement