HDP binasına yapılan saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada - Son Dakika

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, SALDIRGAN YAKALANDI

Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifa ederek ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

BİNA İÇİNDEKİ ÇOK SAYIDA KURŞUN İZLERİ FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Saldırının gerçekleştirildiği İzmir il binasından gelen fotoğraflarda, kapılara ve duvarlara çok sayıda kurşunun isabet edildiği görülürken, Poyraz'ın hazırladığı ve içerisinde domates ile zeytinin olduğu kahvaltı tabağı da masada duruyor. Parti binasındaki kapı ile camların büyük bir kısmının saldırgan tarafından kırıldığı ve odaların dağıtıldığı görülüyor.