Hdp Binasında Terör Operasyonu
34 dakika önce
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır
'ın Merkez Bağlar
ilçesindeki HDP
İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan ve sağlık durumundan dolayı evinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek için HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:20 Kaynak: AA
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