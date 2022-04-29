HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Deniz Poyraz davasının ertelenmesi sonrası avukatlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Darbe dönemi dahil olmak üzere yargının bu kadar pervasız olduğu bir dönem görmedim. Sanki hukuka aykırı davranmak için özel eğitim almışlar. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de durum böyle. Tamamen keyfi kararlar alıyorlar. Bir yargıç nasıl olur da yetki belgesini kabul etmez? Bu katil, bugün burada olsa hepimizi tarar. Türkiye'de tweet atarsanız, 5 gün gözaltında kalırsınız. Bu katil, sadece 24 saat gözaltında kaldı. Arkasındaki güçler araştırılmadı. Yargıçlarda değil iktidarda kusur buluyorum. Sandık geldiğinde siyasi olarak hesap soracağız" dedi.

Basın açıklamasında konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Şanlıurfa Baro Başkanı Mehmet Velat İzol, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, Van Baro Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi ve Bingöl Baro Başkan Yardımcısı Nuran Aydın da mahkeme heyetinin kararını eleştirdi.