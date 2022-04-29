HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
Üye Girişi

HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

29.04.2022 13:50

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Deniz Poyraz davasının ertelenmesi sonrası avukatlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Deniz Poyraz davasının ertelenmesi sonrası avukatlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Darbe dönemi dahil olmak üzere yargının bu kadar pervasız olduğu bir dönem görmedim. Sanki hukuka aykırı davranmak için özel eğitim almışlar. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de durum böyle. Tamamen keyfi kararlar alıyorlar. Bir yargıç nasıl olur da yetki belgesini kabul etmez? Bu katil, bugün burada olsa hepimizi tarar. Türkiye'de tweet atarsanız, 5 gün gözaltında kalırsınız. Bu katil, sadece 24 saat gözaltında kaldı. Arkasındaki güçler araştırılmadı. Yargıçlarda değil iktidarda kusur buluyorum. Sandık geldiğinde siyasi olarak hesap soracağız" dedi.

Basın açıklamasında konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Şanlıurfa Baro Başkanı Mehmet Velat İzol, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, Van Baro Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi ve Bingöl Baro Başkan Yardımcısı Nuran Aydın da mahkeme heyetinin kararını eleştirdi.

HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA Son dakika haberleri | HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement