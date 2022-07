HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (3)

AVUKATLARIN HİÇBİR SORUSUNA CEVAP VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına öğlen verilen aranın ardından devam edildi. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, sanığa 'G.A.' isimli kadınla ilgili soru sordu. Sanık Gencer, avukatların soracağı hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi. Ancak buna rağmen avukatlar sorularını sormaya devam etse de Gencer, sessiz kalıp cevap vermedi. Avukatların sorularını sormasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

TANIKLARA SÖZ VERİLDİİlk olarak Gencer'in olaydaki silahı satın aldığı av malzemeleri dükkanının sahibi M.D.'ye söz verildi. Gencer'i daha önceden tanımadığını belirten M.D., "Kendisini silah almaya geldiğinde tanıdım. Kemeraltı 'nda av malzemeleri bayisiyim. Olaydan 15 gün önce sanık elinde satın alma belgesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine pazarlık yaptık ve işlemleri başlattık. 10 gün sonra da Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nce verilen belgenin ardından silahı aldı. Satın alma belgesi olmasaydı kendisiyle konuşmazdım bile. Bize genelde can tehlikesi olan, suç işleyenler geliyor. Sektörümüz bu şekilde" dedi. M.D., Gencer'in kendisine. Silahı sıklıkla yürüyüşe gittiğini, burada karşısına çıkan köpekleri kovalamak için alacağını söylediğini de ifadesinde anlattı.'HEMEN IŞIKLARI SÖNDÜRÜP, KAPIYI KİLİTLEDİK VE POLİSİ ARADIK'M.D.'nin ardından HDP İl Binası'nın üst katındaki dil okulunun sahibi Ö.G.'ye söz verildi. Ö.G., "Olay anında kurstaydık. Sesleri duyunca durumu fark ettik. Hemen ışıkları söndürüp, kapıyı kilitledik ve polisi aradık. Televizyondan da bizim kursun adının geçtiğini gördük. Bizle daha önce görüşmeye gelmiş. Ön kayıt işlemini yaptığımızı gördük. Polislerle de bu durumu paylaştık" dedi.OKUL ARKADAŞLARI TANIK OLARAK DİNLENDİOlaydan bir gün önce Gencer ile görüşen okul arkadaşı G.Ö.A. da tanık olarak dinlendi. G.Ö.A., "Aynı üniversitede bölüm arkadaşıydık. Tanışıklığımız oradan gelir. Sanık, zaten her gün okula gelmezdi. Hafta bir veya iki kez anca gelirdi. Olaydan bir gün önce AVM'de buluştuk. Bilardo oynayıp, kahve içtik. Bana hiçbir şeyden bahsetmedi" diye konuştu.G.Ö.A.'nın ardından Gencer'in arkadaşlarından F.Y.'ye söz verildi. F.Y., "Lisede arkadaş olduk. Zaman zaman telefonla konuşurduk. Van 'a görev için gitmişti. Tatillerinde görüşürdük. Suriye 'ye gittiğinde de konuşmuştuk ve oranın Türkiye 'den daha rahat olduğunu söylemişti. Kimseyle siyaset konuşmam. Onur'la da konuşmadık" ifadelerini kullandı.Tanık olarak söz verilen HDP Parti meclisi üyesi H.Y., "Hemen her gün 10.00'dan sonra parti binasına uğrarım. O gün de uğradım. Deniz ve sayman arkadaş oradaydı. Sonrasında ben ve sayman arkadaş çıktık. Her zaman gittiğim bir kafeye uğradım. Kapalı olunca geri partiye döndüm. Polisler oradaydı. Bizi yaklaştırmadılar. Polisin müdahale etmediğini gözlemledim. Partinin önünde sürekli duruyorlardı zaten. Katil işini bitirene kadar müdahale etmediler" dedi.SALONDA GERGİNLİK YAŞANDITanık konuşurken salon bir anda karıştı. Ayağa kalkan avukat Türkan Aslan Ağaç, sanık Gencer'in kendilerine dönerek eliyle boğaz kesme işareti yaptığını söylemesi üzerine gerginlik çıktı. Salondakilerden bazıları Gencer'e pet şişe fırlatırken arbede yaşandı. Bunun üzerine heyet duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,