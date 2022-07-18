İzmir 'de, HDP il binasında Deniz Poyraz 'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer 'in tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına öğlen verilen aranın ardından devam edildi. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, sanığa 'G.A.' isimli kadınla ilgili soru sordu. Sanık Gencer, avukatların soracağı hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi. Ancak buna rağmen avukatlar sorularını sormaya devam etse de Gencer, sessiz kalıp cevap vermedi. Avukatların sorularını sormasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.