HDP binasındaki cinayetin sanığı hakim karşısına çıkıyor (2) - Son Dakika

DURUŞMA SOSYAL TESİSE ALINDI

İzmir'de, HDP il binasında tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın avukatları, katılan avukat ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşmanın sosyal tesiste görülmesini talep etti. Sosyal tesiste ise bazı spotların tamir edilmesi beklendi. Tamiratın yapılmasının ardından saat 11.30 sıralarında salona geçildi.

AVUKAT İLE MAHKEME BAŞKANI TARTIŞTIBu kez de İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel ile mahkeme başkanı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Özkan, yetki belgeleri olan avukatların içeri alınmadığını savunurken, mahkeme başkanı da salona sırayla alınacaklarını belirtti. Tartışmaların ardından mahkeme başkanı, avukatların salona alınmasına karar verdi. Yaklaşık 2 saat gecikmenin ardından duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Gencer katıldı. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, babası Abdülillah Poyraz, kardeşi Fehmi Poyraz ile partililer izledi.SANIĞA PET ŞİŞE FIRLATTIKimlik tespitiyle beraber duruşma başladı. Kimlik tespiti yapıldığı sırada tuvalet ihtiyacı olduğunu belirten Onur Gencer, kolluk görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken, Deniz Poyraz'ın yakınlarından biri, sanığa pet şişe fırlattı. Bunun üzerine salonda arbede çıktı. Arbedenin yatıştırılmasının ardından salondaki oturma düzeni değiştirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,