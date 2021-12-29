HDP binasındaki cinayetin sanığı hakim karşısında (3) - Son Dakika

SANIK TEKRAR SALONA GETİRİLDİĞİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

HDP İzmir İl binasında tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın katil zanlısı olarak yargılanan Onur Gencer'in yeniden salona alınmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi. İzleyicilerden bazıları, sanığa tepki gösterdi. Tepki gösterenleri Poyraz'ın avukatları sakinleştirdi. Gencer'in kimlik tespiti yapılırken ayağa kalkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu adam katildir. Eğitimini Münbiç'te almıştır. Bu adama bu kadar sakin davranamazsınız. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı. Buna katil gibi davranın" dedi. Hemen ardından bu kez 'silahlı polis' gerginliği yaşandı. Avukatlardan bazıları salonda belinde silahlı olan polislerin çıkarılmasını istedi. Mahkeme heyeti de silahı olan polislerin salondan çıkarılması kararını verdi. Heyet talep üzerine, jandarma ekiplerinde bulunan uzun namlulu silahların şarjörlerinin çıkarılmasına da karar verdi.

Kimlik tespiti ve yoklamaların ardından duruşmada söz alan Avukat Türkan Aslan Ağaç, hazırlanan iddianameyi eleştirdi. Ağaç, "Dün İstanbul 'da benzer bir saldırı gerçekleştirmek istediler. Ancak bu kez amaçlarına ulaşamadılar. Bu davadan 1 gün önce bu saldırının gerçekleşmesi tesadüf değildir. Yapılmak istenen eylem, Gencer'in eyleminin selamlanmasıdır. Örgütlü, planlı organize olduğu açıktır. Savcının yazmaktan imtina ettiği olaylar gerçek hayatı önümüze koymuştur. Mahkemenizin, iddianameyi geri göndermek yerine kabul etmesi doğru olmamıştır. İrada eksikliği verilen özen hassasiyet ve delillerin karartılmasına neden olmuştur. Yüzeysel ve göstermelik soruşturma yürütülmüştür. HDP il binası şehrin merkezindedir ve 7/24 gözetilmektedir. Evlat nöbeti olarak nitelendirilen provokatif eylem nedeniyle binanın önüne konan çadır, karakol gibi çalışmaktadır. Kolluğun amacı HDP'yi değil, evlat nöbeti yapan kişileri korumaktır. Saldırı, kolluğun gözetimi altında gerçekleştirilmiştir. Saldırıdan önce kolluk olmasına rağmen sanık, elini kolunu sallayarak içeri girmiştir. Olay yerine 40 dakika boyunca ekip gelmemiştir. Gelenler de saldırganın aşağıya inmesini beklemişlerdir" dedi.ARBEDE ÇIKTIÖte yandan Gencer'in olayın olduğu zaman üzerinde ele geçen silah ve bıçakla ilgili açılan 'ruhsatsız silah, bıçak bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan açılan dava ile Poyraz davası birleştirildi. Avukatların konuşmasının ardından duruşmaya ara verildi. Bu sırada önünden geçen bir kadın sanığa doğru tükürdü. Sanık da hakarette bulununca bir kez daha arbede çıktı. Sanık salondan çıkarıldı. Güvenliği sağlamak amacıyla salona jandarma komando timi girdi.AVUKATLARDAN MAHKEME BAŞKANINA TEPKİÇıkan arbedenin ardından sanık Onur Gencer, cezaevine gönderildi. Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 4 Ocak 2022 tarihine erteledi. Avukatlar, duruşmayı bitirmesi ve erken tarihe yeni gün vermesi nedeniyle mahkeme başkanını protesto edip, salonu terk etmedi. Tepkiler üzerine mahkeme başkanı duruşma tarihini 24 Ocak olarak değiştirdi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -