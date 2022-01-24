HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3) - Son Dakika

'ADALET İSTİYORUM'

Sanığın ardından Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz'a söz verildi. Poyraz, "Sanık bir katildir. Hiçbir şekilde hiçbir kadına el uzatmaya hakkı yoktur. Sanığın annesi veya kardeşi Deniz'in yerinde olsa acaba ne düşünürdü? Adalet istiyorum. Katil Münbiç'te eğitim almış. Polis kendisine 'Abicim' dedi. Bu polis benim ve eşimin yanımda olmalıydı. Katilin değil. Adalet istiyorum" dedi.

'İNSAN OLSAYDIN AİLEN YANINDA OLURDU'Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, tek istediklerinin barış olduğunu söyledi. Poyraz, "Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Kızıma önce silah sıkmış sonra zevk için işkence yaptı. Asıl terörist bu katildir. Biz barış istiyoruz. Aramıza girenler insanları kışkırtıyor. Biz barış istiyoruz. Hiçbir zaman savaş istemiyorum. Anneler ağlamasın, babaların ciğeri yanmasın. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Ona bu işi yaptıranlar da cezalandırılsın. Kızım bir karıncayı incitmemişti. O benim kızımı öldürdü. Ne hakkın vardı buna? İnsan olsaydın ailen yanında olurdu" ifadelerini kullandı.Deniz'in kardeşi Süleyman Poyraz, bu eylemin arkasında başkası veya başkalarının olup olmadığının araştırılmasını istedi.'KATLİAM ADIM ADIM GELDİ'Olay gününü anlatan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "Mart 2021'den beri binamızın önünde üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çadır var. Bunu biz çok defa yetkililere söyledik. Hedef gösterildiğimizi ve tedbir alınmasını istedik. Katliam adım adım geldi. Bilerek, örgütlenerek, organize edilerek geldi. O saatte en az 5 kişi orada oluruz. Kitap imza günü olması nedeniyle daha da kalabalık olacaktık. 17 Haziran'da karantinadan çıktım. Binaya geç geldim. Arabayı park ettim, sigara alıp geri döndüm. Kapıda önünde eli silahlı 2 kişi vardı. Sebebini sorduğumda 'HDP'ye baskın var' dediler. Neden müdahale etmediklerini sordum. Bana çelik yelekli olmadıklarını söylediler. Yukarı çıkmak istedim ama beni de salmadılar" ifadelerini kullandı. 'SANIK HİPERAKTİFTİ'Davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. İlk olarak Gencer'i HDP binasına getiren taksi şoförü İ.I. dinlendi. İ.I, "Bizim durak müşterimizdir. İngilizce kursuna gideceğini söyledi. İkiçeşmelik'ten sonrasını tarif etti ve götürdüm. Elinde bir çanta vardı. Yolda bana polis intiharlarının çoğaldığını söyledi. Hasan Güven Caddesi'nde polis çevirmesine girdik. Ehliyet ve ruhsatıma baktılar sonra yola devam ettik. Biraz hiperaktifti. Birkaç kez daha farklı yerlere götürdüm. Müziğin sesini açtırıp dans ederdi. Hızlı kullanmamı isterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden aradıklarında olayı öğrendim" dedi.Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesine hükmedip duruşmayı 29 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,