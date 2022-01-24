Üye Girişi
HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3) - Son Dakika

HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3)

24.01.2022 19:53
HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3)

'ADALET İSTİYORUM'Sanığın ardından Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz'a söz verildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Sanığın ardından Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz'a söz verildi. Poyraz, "Sanık bir katildir. Hiçbir şekilde hiçbir kadına el uzatmaya hakkı yoktur. Sanığın annesi veya kardeşi Deniz'in yerinde olsa acaba ne düşünürdü? Adalet istiyorum. Katil Münbiç'te eğitim almış. Polis kendisine 'Abicim' dedi. Bu polis benim ve eşimin yanımda olmalıydı. Katilin değil. Adalet istiyorum" dedi.

'İNSAN OLSAYDIN AİLEN YANINDA OLURDU'Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, tek istediklerinin barış olduğunu söyledi. Poyraz, "Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Kızıma önce silah sıkmış sonra zevk için işkence yaptı. Asıl terörist bu katildir. Biz barış istiyoruz. Aramıza girenler insanları kışkırtıyor. Biz barış istiyoruz. Hiçbir zaman savaş istemiyorum. Anneler ağlamasın, babaların ciğeri yanmasın. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Ona bu işi yaptıranlar da cezalandırılsın. Kızım bir karıncayı incitmemişti. O benim kızımı öldürdü. Ne hakkın vardı buna? İnsan olsaydın ailen yanında olurdu" ifadelerini kullandı.Deniz'in kardeşi Süleyman Poyraz, bu eylemin arkasında başkası veya başkalarının olup olmadığının araştırılmasını istedi.'KATLİAM ADIM ADIM GELDİ'Olay gününü anlatan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "Mart 2021'den beri binamızın önünde üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çadır var. Bunu biz çok defa yetkililere söyledik. Hedef gösterildiğimizi ve tedbir alınmasını istedik. Katliam adım adım geldi. Bilerek, örgütlenerek, organize edilerek geldi. O saatte en az 5 kişi orada oluruz. Kitap imza günü olması nedeniyle daha da kalabalık olacaktık. 17 Haziran'da karantinadan çıktım. Binaya geç geldim. Arabayı park ettim, sigara alıp geri döndüm. Kapıda önünde eli silahlı 2 kişi vardı. Sebebini sorduğumda 'HDP'ye baskın var' dediler. Neden müdahale etmediklerini sordum. Bana çelik yelekli olmadıklarını söylediler. Yukarı çıkmak istedim ama beni de salmadılar" ifadelerini kullandı. 'SANIK HİPERAKTİFTİ'Davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. İlk olarak Gencer'i HDP binasına getiren taksi şoförü İ.I. dinlendi. İ.I, "Bizim durak müşterimizdir. İngilizce kursuna gideceğini söyledi. İkiçeşmelik'ten sonrasını tarif etti ve götürdüm. Elinde bir çanta vardı. Yolda bana polis intiharlarının çoğaldığını söyledi. Hasan Güven Caddesi'nde polis çevirmesine girdik. Ehliyet ve ruhsatıma baktılar sonra yola devam ettik. Biraz hiperaktifti. Birkaç kez daha farklı yerlere götürdüm. Müziğin sesini açtırıp dans ederdi. Hızlı kullanmamı isterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden aradıklarında olayı öğrendim" dedi.Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesine hükmedip duruşmayı 29 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Adalet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3) - Son Dakika


Esenyurt'ta kar küreme aracı kontrolden çıktı! Yoldaki otomobilleri sürükledi Esenyurt'ta kar küreme aracı kontrolden çıktı! Yoldaki otomobilleri sürükledi         
20:00
Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek! Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!         
19:51
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
19:52 İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı
19:51 Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
19:34 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir
19:33 Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği destek sosyal medyayı mest etti
19:32 Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza
19:23 AFAD'dan açıklama: 74 bin 115 personel görevlendirildi
19:14 Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
18:56 Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım
18:48 Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 20:04:51. #1.12#
SON DAKİKA: HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement