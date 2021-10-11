HDP binasındaki saldırısının faili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

İzmir'in Çankaya semtinde 18 Haziran'da meydana gelen olayda, iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü.

TUTUKLANDI

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen Gencer'in çantasında, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan, 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜCRETLİ SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Cinayetle ilgili savcılık, iddianame hazırladı. Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, olay öncesinde, olay anında ve olay sonrasında Onur Gencer'e yardım eden herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrası irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği belirtildi. Sanığın, 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Öte yandan sanığın, silahlı saldırıyı gerçekleştirmeden önce ücretli olarak poligonda silah atış eğitimi aldığı belirtildi. Gencer'in, olaydan 1 gün önce sosyal medyadan HDP'li oldukları öne sürülen kişilerle tartıştıklarını söylediği, şehit polislere hakaret edenlere karşı paylaşım yaptığını söylediği de iddianamede yer buldu. Sanığın, HDP il binasının üst katında bulunan İngilizce kursuna gitme bahanesiyle binayı gezdiğini söylediği de iddianamede yer aldı.

"GARİP HAREKETLER SERGİLİYORDU"

Saldırıyla ilgili hazırlanan savcılık iddianamesinde, tanık olarak dinlenen taksi şoförlerinden birinin, sanığın kendisine helikopter turu yapma imkanının olup olmadığını sorduğunu söylediği belirtildi. Tanık olarak ifadesine başvurulan başka taksi şoförünün ise Gencer'in müşterisi olduğunu, taksiye bindiğinde sık sık radyonun sesini açmasını isteyerek, garip hareketler sergilediğini söylediği iddianamede yer aldı. Tanık olarak dinlenen diğer taksi şoförü de sanığın kendisine aşı firmasının distribütörlüğünü yaptığını söylediğini aktardı. Sanık Onur Gencer, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.