Hdp Bozova İlçe Başkanı Yıldırım Tutuklandı

Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuklandı.

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