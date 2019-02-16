Son Dakika Haberleri: Hdp Bozova İlçe Başkanı Yıldırım Tutuklandı

Hdp Bozova İlçe Başkanı Yıldırım Tutuklandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.

Hdp Bozova İlçe Başkanı Yıldırım Tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:44 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Bozova, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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