Son Dakika Haberleri: Hdp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mızraklı, Oyunu Kullandı

Hdp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mızraklı, Oyunu Kullandı

20 dakika önce

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Cemil Özgür İlkokul'undaki 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Hdp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mızraklı, Oyunu Kullandı, System.String[]
HDP  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Cemil Özgür İlkokul'undaki 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı. 

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, oyunu ilk kullanan adaylardan oldu. Saat 07.30 sıralarında Dicle Üniversitesi lojmanlarında bulunan Cemil Özgür İlkokulu'na gelen Mızraklı, 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmadan önce açıklamada bulunan Mızraklı, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Özellikle içinde bulunduğumuz dünya, ülke koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman hepimizin açısında zorlu bir dönemin ertesinde irademizi belirleyeceğimiz ve bir tür kader tayını yapacağımız bir seçimin arifesindeyiz. Hem bütün Türkiye halklarına hayırlı olsun diyorum hem de aydınlık yarınlara umut olsun diyorum. Bütün seçimlerin olduğu gibi hukukun gölgesinde, demokrasiye ve adaleti tekrardan perçinleyecek ve üretecek bir seçim atmosferi olması herkesin yararınadır, bunu belirterek demokrasiye ve adalete vurgu yapıyorum" dedi.

Mızraklı'nın oy kullandığı okulda, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler gözlemci heyeti de seçimleri takip etti.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:24 Kaynak: DHA

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