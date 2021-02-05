HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti - Son Dakika

HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti

05.02.2021 15:04
HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşme sonrasında Sancar gazetecilerin karşısına geçerken, Kılıçdaroğlu'nun ortak basın toplantısına katılmaması dikkat çekti. Sancar CHP ile seçim ittifakı konusunda "Bugün gündemimizde yok" dedi.

Muhalefet partilerine ziyaretlerini sürdüren HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. HDP heyetini, giriş katında genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyeti ile görüşmesinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti
HDP'li Sancar ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

KILIÇDAROĞLU ORTAK AÇIKLAMAYA KATILMADI

Görüşmenin ardından çıkışta HDP heyeti açıklama yaptı. Daha önce genel merkezde kabul ettiği muhalefet partisi liderlerinin hepsiyle ortak açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise açıklamada yer almadı.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Basının karşısına çıkan Sancar, demokrasi programının yeni aşamasının en önemli programlarından biri olan muhalefet partilerini ziyaret turlarının devam ettiğini belirterek, "Bugün CHP genel merkezinde sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile bir görüşme yaptık. Oldukça verimli bir görüşmeydi. Türkiye'nin gündemindeki bütün önemli başlıkları ele aldık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Muhalefet partileri ile yapacağımız görüşmelerin bundan sonraki durağı Gelecek Partisi olacaktır; 9 Şubat tarihinde. Sonra da DEVA Partisi'ni ziyaret edeceğiz genel merkezlerinde" dedi.

HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti
Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısına katılmayınca Sancar gazetecilerin karşısına çıkıp görüşmenin detaylarını paylaştı.

"DEMİRTAŞ KARARINDA FİKİR AYRILIĞI YOK"

Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak, "AİHM'in Demirtaş kararını da bugün sayın genel başkan ve heyetiyle görüştük. Bu konuda bir fikir ayrılığı görünmüyor. Bizler bu kararın yerine getirilmesi gerektiğini başından beri söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTAK HAREKET ETMELİYİZ"

Sancar, muhalefetin demokratik hakların kullanımı konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek "Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Herhangi bir şekilde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile yaptığımız görüşmede de gündeme gelmedi. Ama seçim güvenliği en temel meselelerden biridir. Bu konuda da hem fikir olduğumuzu gördük" diye konuştu.

"İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞME İSTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Sancar, İYİ Parti ile görüşme durumlarının sorulması üzerine, "Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra o konuda da tavrımızı ve kararlılığımızı sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir muhalefet partisini dışarıda bırakma, görüşmeme gibi bir tavrımız yok bizim" dedi.

HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti - Son Dakika


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