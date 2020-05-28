HDP Cizre ilçe binasını yakma girişiminde bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP ilçe binasını yakma girişiminde bulunduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 01.00 sularında HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe verildiği ifade edilerek İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce olaya ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmada olayı gerçekleştirildiği değerlendirilen M.B'nin 14.10'da gözaltına alındığı aktarılarak konuyla ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli sürecin devam ettiği kaydedildi.