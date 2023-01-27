Selahattin Demirtaş HDP'nin adaylık teklifini değerlendirdi: Hukuki durumum uygun değil - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş HDP'nin adaylık teklifini değerlendirdi: Hukuki durumum uygun değil

27.01.2023 15:15

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini açıklayan HDP heyeti dün, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a adaylık teklifinde bulundu. HDP yaptığı açıklamada, Demirtaş; kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirterek, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayına destek vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim için 14 Mayıs 2023 tarihini işaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak kendi adayları ile seçime gireceklerini ifade ederken, dün Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Heyeti görüşme yaptı.

HDP'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklama şöyle; "Demirtaş ile bir heyetimiz kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün, (26 Ocak) Edirne Cezaevinde bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

İTTİFAKIN ADAYINA DESTEK VERECEK

Emek Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin adaylık teklifine yanıt: Hukuki durumum uygun değil Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin adaylık teklifine yanıt: Hukuki durumum uygun değil Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı 'ortak aday' çağrısına HDP'den veto: Kendi adayımızı çıkaracağız Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı 'ortak aday' çağrısına HDP'den veto: Kendi adayımızı çıkaracağız

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş HDP'nin adaylık teklifini değerlendirdi: Hukuki durumum uygun değil - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz
16:01 Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la 2 süren programı hakkında konuştu: Rol çaldığımı düşündü
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz
15:56 Dünya, İsveç'in ikiyüzlülüğünü izledi! Kuran yakmaya izin verdiler, Tevrat'ın yakılmasını engellediler
15:44 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6.5 milyar dolar değerindeki altın rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:39 Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı
15:35 Ali Koç hiç istemiyor ama tutmak çok zor olacak! Dünya devi, Arda Güler için harekete geçti
15:32 Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 109 ton rezervli altın madeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:31 İstediği cevabı alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar önünde valiye kızdı: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun
15:22 Sancaktepe'deki korkunç olayda yeni detay! Önce restoranda yemek yedirmiş, sonra çocukları kazan dairesine götürüp asmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 16:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş HDP'nin adaylık teklifini değerlendirdi: Hukuki durumum uygun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement