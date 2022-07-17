MYK, yarın ilk kez toplanacak ve görev dağılımı yapacak.

Mithat Sancar: Hdp'nin Yer Almayacağı Herhangi Bir Denklem, Bu Ülkeyi Yeni Bir Başlangıca Taşıyamaz

Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hdp'de 29 Kişilik Myk'nın 15 Üyesi Değişti - Son Dakika

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