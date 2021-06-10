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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması

10.06.2021 11:47
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin hazırlanıp, Anayasa Mahkemesine sunulduğunu belirterek, "451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz, artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin hazırlanıp, Anayasa Mahkemesine sunulduğunu belirterek, "451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz, artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik." dedi.

Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyle ilgili açıklamada bulunan Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık, Anayasa Mahkemesine tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var." dedi.

451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

İddianamenin 15 günlük süre içinde değerlendirileceğini belirten Şahin, şu anda takdirin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, Cd'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."

"İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz"

HDP'nin üst yöneticilerinin isimlerinin olup olmadığı yönündeki soruya Şahin, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem." dedi.

Süreci kendilerinin de beklediğine değinen Şahin, "İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz. 15 gün içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Şahin, Cumhuriyet, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianame hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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