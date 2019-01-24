Hdp'de Çınar Krizi Büyüyor

HDP, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

HDP, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Partinin aday tanıtım toplantısında, daha önce açıklanmasına rağmen, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK, HDP ve Selahattin Demirtraş'ın aleyhinde paylaşımlarda bulunan Ozan Kardaş'ın aday olduğu Çınar ilçe adaylarına yer verilmedi.



HDP, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan, parti yöneticileri, il ve ilçe belediye başkan adayları ile davetliler katıldı. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın konuşması ile başlayan program daha sonra adayların tanıtılması ile devam etti. Diyarbakır'da daha önce Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçe belediyelerini açıklayan HDP, bugünkü aday tanıtımında Çınar ilçesine yer vermedi. Kürt partilerle yapılan ittifak çerçevesinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı olarak Çınar ilçesinde gösterilen Ozan Kardaş'ın, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK, HDP ve Selahattin Demirtaş'ın aleyhinde yaptığı paylaşımlar nedeni ile tanıtım törenine çağrılmadığı, Kardaş'ın adaylığının tekrar görüşüleceği öne sürüldü. - DİYARBAKIR

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