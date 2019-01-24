Son Dakika Haberleri: Hdp'de Çınar Krizi Büyüyor

Hdp'de Çınar Krizi Büyüyor

1 saat önce

HDP'de Çınar krizi büyüyor Partinin aday tanıtım toplantısında daha önce açıklanmasına rağmen Çınar'a yer verilmediDİYARBAKIR - HDP, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

HDP'de Çınar krizi büyüyor
Partinin aday tanıtım toplantısında daha önce açıklanmasına rağmen Çınar'a yer verilmedi

DİYARBAKIR - HDP, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Partinin aday tanıtım toplantısında, daha önce açıklanmasına rağmen, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK, HDP ve Selahattin Demirtraş'ın aleyhinde paylaşımlarda bulunan Ozan Kardaş'ın aday olduğu Çınar ilçe adaylarına yer verilmedi.
HDP, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan, parti yöneticileri, il ve ilçe belediye başkan adayları ile davetliler katıldı. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın konuşması ile başlayan program daha sonra adayların tanıtılması ile devam etti. Diyarbakır'da daha önce Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçe belediyelerini açıklayan HDP, bugünkü aday tanıtımında Çınar ilçesine yer vermedi. Kürt partilerle yapılan ittifak çerçevesinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin adayı olarak Çınar ilçesinde gösterilen Ozan Kardaş'ın, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK, HDP ve Selahattin Demirtaş'ın aleyhinde yaptığı paylaşımlar nedeni ile tanıtım törenine çağrılmadığı, Kardaş'ın adaylığının tekrar görüşüleceği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ozan Kardaş, Çınar, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Sahte Doktor, Ünlü Oyuncu Didem Balçın'ı Pişman Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 23:44:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'de Çınar Krizi Büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]