Hdp'de Çınar Krizi Büyüyor

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PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz