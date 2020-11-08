HDP'den ABD başkanlığına seçilen Biden'a kutlama mesajı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için kutlama mesajı yayımladı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar'ın kutlama mesajında, "Ağır pandemi koşulları altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz."