HDP'den Erdoğan'a: "İmralı'nın Anahtarını Siz Verdiniz" - Son Dakika

HDP'den Erdoğan'a: "İmralı'nın Anahtarını Siz Verdiniz"
15.11.2021 10:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi. Buldan, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde İmralı ve Kandil'e gittiklerini söyledi
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