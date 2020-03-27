HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Salgın süresince herkesin evde kalması gerekiyor. Kendinizi, ailenizi ve toplumumuzu virüse karşı savunmanın tek yolu evlerimizde kalmaktır." dedi.

Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en etkili korunma yönteminin evde kalmak olduğunu belirterek "Salgın süresince herkesin evde kalması gerekiyor. Kendinizi, ailenizi ve toplumumuzu virüse karşı savunmanın tek yolu evlerimizde kalmaktır." ifadelerini kullandı.

HDP'nin 8 belediyesine kayyum atandığını aktaran Günay, "Tüm dünya koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlerle işbirliği içinde olunmasını önerirken AKP iktidarı, bırakın işbirliği yapmayı acımasız ve insafsızca belediyelerimize el koymakla meşgul." değerlendirmesinde bulundu.

Günay, infaz yasasındaki değişikliğe ilişkin de "Yaşam hakkının salgın karşısında tehlikede olduğu bu dönemde amaç belli bir suç tipini affetmek olmamalı. İnfaz düzenlemesi herkesi kapsamalı, politik mahpuslar asla kapsam dışı kalmamalıdır." yorumunu yaptı.