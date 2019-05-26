Son Dakika Haberleri: HDP'den "Genel Koordinasyon Masası"

HDP'den "Genel Koordinasyon Masası"

49 saniye önce

Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde, "Genel Koordinasyon Masası" kurulduğu bildirildi.

HDP'den
Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde, "Genel Koordinasyon Masası" kurulduğu bildirildi.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, bugün sona eren açlık grevi eylemlerine katılanların sağlığına hızla kavuşabilmeleri için çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerekli tedavi sürecinin makul şekilde yönetilebilmesi, çıkabilecek olası sorunların çözülmesi ve bu kapsamda yetkili kurumlar ve kişilerle görüşülmesi, ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde bir 'Genel Koordinasyon Masası' oluşturulmuştur. Bölgeler düzeyinde 'Bölge Koordinasyon Masası' kurulmuştur."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:51 Kaynak: AA
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