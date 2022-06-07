Hdp'den Gezi Eylemlerinde Camide Bira İçildiği İddialarına Araştırma Önergesi - Son Dakika
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Hdp'den Gezi Eylemlerinde Camide Bira İçildiği İddialarına Araştırma Önergesi

07.06.2022 14:49
Hdp'den Gezi Eylemlerinde Camide Bira İçildiği İddialarına Araştırma Önergesi

HDP, Gezi Parkı eylemcilerinin Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde 'bira içtiği' iddialarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Caminin müezzini Fuat Yıldırım’ın “Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi zaten kendileri dışarı atardı” açıklamasına yer verilen önergede, tüm iddiaların araştırılarak gerçeklerin ortaya çıkarılması talep edildi.

HDP, Gezi Parkı eylemcilerinin Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde 'bira içtiği' iddialarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Caminin müezzini Fuat Yıldırım'ın "Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi zaten kendileri dışarı atardı" açıklamasına yer verilen önergede, tüm iddiaların araştırılarak gerçeklerin ortaya çıkarılması talep edildi.

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilerin Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Cami Camii'nde bira içtiği iddiasıyla ilgili TBMM araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, eylemler sürerken bazı medya organları tarafından cami içinde bira içildiğinin ileri sürüldüğü belirtilerek, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran 2013 tarihli partisinin Meclis grup toplantısındaki "Ayakkabılarla Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne gireceksiniz, orada içeceksiniz. Bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Ne adına? Çevre adına. Caminin müezzinini tehdit edeceksiniz, ondan sonra farklı şekilde konuşturacaksınız; 'Böyle bir şey olmadı'… Ne olmadı, bütün görüntüler elimizde. Cuma günü arkadaşlarımıza bunları görüntüyle vereceğiz" açıklamasına yer verildi.

Önergenin gerekçesinde, camide o dönem görev yapan müezzin Fuat Yıldırım'ın konuya ilişkin "Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi zaten kendileri dışarı atardı. İki günlük süre içinde yaralılar tedavi edildi. Polis gazından kaçanlar camiye sığındı" açıklaması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta partisinin Grup Toplantısı'nda "Dolmabahçe'deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler, bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmış, partisinin Kızılcahamam kampında da "Camilerimiz yakıldı" demişti.

Önergede, tüm iddiaların araştırılarak açığa çıkarılması için Meclis Araştırması açılması talep edildi.

YORUMLAR
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İyi Partili Çıray: 'Sayın Erdoğan'ın Gezi Eylemlerinde Yakıldığını İddia Ettiği Camilerimizin İsimleri ve Adresleri Nedir?' İyi Partili Çıray: 'Sayın Erdoğan'ın Gezi Eylemlerinde Yakıldığını İddia Ettiği Camilerimizin İsimleri ve Adresleri Nedir?' Öztrak: '(HDP'ye bakanlık verileceği iddiası) Altılı masanın kimlerden oluştuğu bellidir' Öztrak: '(HDP'ye bakanlık verileceği iddiası) Altılı masanın kimlerden oluştuğu bellidir'
Kaynak: ANKA

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